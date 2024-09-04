Erişim engeli getirilmişti Roblox'un yetkililerinden yeni açıklama geldi

Erişim engeli getirilen Roblox'un yetkililerinden bir ay sonra açıklama geldi Ağustos ayında erişim engeli getirilen ve yasaklanan Roblox uygulamasına ilişkin platformundan yetkililerinden açıklama geldi. Roblox tarafından gelen açıklamada ''Davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından geçen ağustos ayında çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox oyunu erişime kapatıldı.

6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılan Roblox cephesinden Türkiye yasağı ile ilgili açıklama geldi.

Uygulamanın kapatılmasından bir ay sonra gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.

Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır. İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.

Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız.

Uygulamaya gelen yasak için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu açıklamalarda bulunmuştu:



“Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür”