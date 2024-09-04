Migros, kırtasiye ürünleri ile yeni eğitim dönemine hazır

Migros çanta çeşitlerinden defterlere, okul etiketlerinden boya çeşitlerine, kalemliklerden kırtasiye setlerine kadar 700'ü aşkın ürün çeşidini müşterilerle buluşturuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimden tüketime kadar uzanan "Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi"nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde uyguluyor.

Türkiye'nin 81 ilindeki Migros mağazalarında ve mobil uygulamalarında satışa sunulan kırtasiye ürünleri, "Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları" çerçevesinde 376 farklı kalite kontrol aşamasında denetleniyor.

Uluslararası standartlar çerçevesinde PAH, fitalat, kadmiyum, alerjen-kanserojen boyar maddeler, formaldehit, nikel, azo boyar maddeler ve ağır metaller içermemesi için pek çok test aşamasından geçirilen ürünlerin etiketlerinin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan ürünlere ait analiz raporları alınıyor.

Migros'ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası ortalama 129,95 liraya dolarken, onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 199,95 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Defterler ise 8,25 liradan başlayan fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Okulda ihtiyaç duyulan ürünlerde indirim fırsatı

Dört farklı renk seçeneği ile "Wood sırt çantası" 649,95 lira yerine 199,95 lira, "Brick Bag" tek gözlü kalem çantası 89,95 lira yerine 49,95 lira, "Wide beslenmeli ilkokul çantası" 699,95 lira yerine 374,95 lira, "Kulinart A5 dikişli 60 yaprak defter" 22,95 lira yerine 9,75 lira, "Kulinart PP kapak 25x35 cm 20 yaprak resim defteri" 39,95 lira yerine 19,50 lira, "Prıtt Fun Colour Stıck 4x10 G Stıck " 139,95 lirayerine 89,95 liradan satışa sunuluyor.

Ayrıca çocukların okul eğitiminde destek amaçlı ihtiyaç duyduğu "SAMSUNG TAB A9+ SM-X210 4/64GB" tablet 4 bin 699,95 lira, "XIAOMI REDMI PAD SE 256 GB 8 GB RAM" tablet ise 6 bin 999,95 liradan satışa çıkarken, "EpsonEcotank L3251 Fot.Tanklı Tarayıcı Yazıcı" 6 bin 299,95 lira olarak Migros raflarındaki yerini alıyor.

Migros, bu yıl da kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlayarak çocukların eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor. 30 Eylül'e kadar Migros mağazalarından yapılan 1000 lira ve üzeri tüm kırtasiye alışverişlerinin bir kısmı TEGV'e bağışlanacak.

Okula Dönüşte Money'li fırsatlar

Migros kırtasiye kategorisinde Money kampanyası ile 29 Ağustos-25 Eylül arasında tek seferde yapılacak 700 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli 70 Money hediye ediliyor.

Migros, Money Bonus kartlara özel 29 Ağustos-25 Eylül arasında 4 kere 1000 lira ve üzeri alışverişe 400 Money Bonus fırsatını müşterilerle buluşturuyor. Ek olarak, Money Bonus kartlarıyla yapılacak kırtasiye kategori alışverişlerinde ise ek yüzde 20 indirim avantajı sunuluyor.