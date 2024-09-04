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Esenyurt'ta 4 katlı apartmanda yangın paniği! 3 kişi mahsur kaldı, 4 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt'ta 4 katlı apartmanda yangın paniği! 3 kişi mahsur kaldı, 4 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt'ta bir apartmanın zemin katında çıkan yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın üst katında mahsur kalan 3 kişiyi de kurtardı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

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Atatürk Mahallesi 2204. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturan 3 kişi dairelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangın sırasında endişelenip kriz geçiren epilepsi hastasına da olay yerindeki sağlık ekipleri yardımcı oldu.

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