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Hükümet yaprak döküyor: Dışişleri Bakanı da istifa etti

Hükümet yaprak döküyor: Dışişleri Bakanı da istifa etti

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk, 4 Eylül'de Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın istifa mektubunun, önümüzdeki genel kurul toplantısında değerlendirilmek üzere parlamentoya ulaştığını duyurdu.

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Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk , Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın istifa ettiğini duyurdu .

Stefanchuk, haberi Facebook'tan duyurarak Kuleba'nın istifa mektubunun Verkhovna Rada'ya ulaştığını ve önümüzdeki genel kurul toplantısında ele alınacağını söyledi.

Gece saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda Stefançuk, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina’nın da parlamentoya istifa dilekçelerini sunduğunu bildirdi.

Dün Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval parlamentoya istifa için başvuru yapmıştı.

Bu istifalar, Ukrayna'da 3 Eylül Salı günü birçok üst düzey yetkilinin istifa etmesiyle birlikte gerçekleşen kapsamlı hükümet değişikliğinin bir parçası.

Bunlar arasında Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Koruma Bakanı yer alıyor.

Başbakan yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olga Stefanişina ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitaliy Koval da istifa etti.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinde üst düzey danışmanlardan biri olan Rostyslav Shurma, daha önce cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştı.

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