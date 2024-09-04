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Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu

Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu

Türk sinemasının efsanevi ismi Ahu Tuğba’nın cenazesinin İstanbul’a nakli, ABD’li yetkililerin “şüpheli ölüm” kategorisine alması nedeniyle gecikebileceği açıklandı. Usta sanatçı için düzenlenecek cenaze töreninin tarihinin ertelenebileceği ifade edildi.

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nakli sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden ünlü oyuncunun cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi planlanırken, ABD'li yetkililerin Tuğba'nın vefatını "şüpheli ölüm" kategorisine alması, nakil işlemlerinin ertelenmesine neden oldu. Bu durum, cenazenin planlanan uçuşla İstanbul'a getirilmesini engelledi ve süreç uzadı.

Ahu Tuğba'nın cenazesinin, bu sabah tarifeli bir uçakla İstanbul'a getirileceği ve perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlendikten sonra Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği duyurulmuştu. Ancak, ABD'deki bazı yasal prosedürlerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle cenazenin gelişi ertelenebilir. Şu anda inceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor, bu da cenazenin İstanbul'a nakli için gerekli uçuş izninin gecikmesine yol açıyor.

Ahu Tuğba'nın cenazesinin ne zaman İstanbul'a getirileceği ve defnedileceği belirsizliğini koruyor. Prosedürler tamamlanıp işlemler yetişirse, cenaze planlandığı gibi perşembe günü defnedilecek.

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