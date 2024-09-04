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Tabela yine değişti! Benzin motorin derken sıra LPG’ye geldi

Tabela yine değişti! Benzin motorin derken sıra LPG’ye geldi

Mazot ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 42 kuruş zam gelen otogaz litre fiyatı bugün bir kez daha değişti. LPG’ye zam geldi. Rakam 25 liranın üzerine çıktı. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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Benzin ve motorin fiyatlarındaki fiyat hareketliliğine LPG fiyatları da katıldı. Otogaza bu gece yarısı zam geldi. Rakam ise 1 liradan fazla! Peki güncel benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile otogaza zam haberinin detayları…

Bugünden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı yaşandı. Böylece LPG litre fiyatı ortalama olarak 25 lira seviyelerini gördü.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 24.55 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 24.61 TL

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