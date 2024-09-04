Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Adana Demirspor da "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor, "çirkin ve kötü tezahürat", Fenerbahçe ve Bellona Kayserispor ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Açıklamada, Adana Demirspor futbolcusu Tolga Kalender’in "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği de bildirildi.