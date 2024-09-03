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Yunanistan'da hastane krizi! 'Acil' kodlu çağrı

Yunanistan'da hastane krizi! 'Acil' kodlu çağrı

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun raporuna göre, Selanik'teki AHEPA Hastanesi başta olmak üzere birçok hastanede personel eksikliği, malzeme yetersizliği ve eskiyen tıbbi cihazlar sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Raporda, ameliyatlar için bekleme sürelerinin 1 yılı aştığı ve acil maddi kaynak aktarımına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

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Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) tarafından hazırlanan raporda, Selanik'teki AHEPA Hastanesi başta olmak üzere birçok hastanede personel eksikliği, malzeme yetersizliği ve eskiyen tıbbi cihazların sağlık sistemini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Sağlık hizmetindeki sorunlarının endişe verici seviyelere ulaştığı vurgulanan raporda, Selanik'in önemli sağlık kuruluşlarından AHEPA Hastanesi'nde ameliyathanelerin sadece dördünün faal durumda olduğu, geri kalanının hemşire ve malzeme eksikliği nedeniyle kullanılamadığı belirtildi.

Ameliyatlar için bekleme süreleri 1 yılı aştı

Bu durumun ameliyatlarda bekleme sürelerini 1 yıl ve üzerine çıkardığı belirtilen raporda, personel eksikliği nedeniyle mevcut sağlık çalışanlarının aşırı mesai yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Modern cihaz ihtiyacı her geçen gün artıyor

Raporda, "Cihaz eksiklikleri ve eski cihaz kullanımı nedeniyle hem teşhis hem de tedavi süreçleri gecikiyor. Bu da hastaların mağduriyetine yol açıyor. Modern cihaz ihtiyacı ise her geçen gün daha da artıyor." ifadelerine yer verildi.

Acil maddi kaynak aktarılması gerekiyor

Orta Makedonya bölgesindeki diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığına dikkat çekilen raporda, devletin bu bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına kapsamlı bir reform uygulaması ve acil maddi kaynak aktarması gerektiği vurgulandı.

Raporda, mevcut durumun sürmesi halinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da düşebileceği ve hasta memnuniyetsizliğinin artabileceği uyarısı yapıldı.

 

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