AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'erken seçim' sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Yılın en kötü esprisi ne diye sorsalar eminim ki bu olurdu. Cumhurbaşkanımızı herhangi bir seçimde yenebileceğini düşünmesi Özgür Özel'in; siyasi bir çerçevede değerlendirilemez. Herhangi bir erken seçim düşüncemiz yok." dedi.

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AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı saat 14.20 sıralarında başladı. Toplantı, 16.45 sıralarında sona erdi.

MKYK toplantısına bakanlar da katıldı. Toplantıda AK Parti'yi kongreye götürecek süreç başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı. MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Çelik'in açıklamaları şöyle..

"Kongre süreci ile ilgili MKYK'mıza teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu takvimin Mart sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Mart sonunda büyük kongre ile ilgili takvim netleşecek. 21 Eylül itibariyle delege seçimleri takvimi söz konusu olacak. 12 Ekim'de belde kongreleri olacak. İlçe kongreleri de 12'de olacak. 93 kadar sürmesi söz konusu. 28 Aralık'ta il kongreleri başlayacak. Mart sonuna kadar yetişmesi ve büyük kongre gerçekleşecek.

Takvimde ileri doğru sarkmalar olabilir. Bu süreçte mekanik bir kongre süreci olarak değerlendirmiyoruz yeni ritme göre teşkilatlarımızın vatandaşlarımızla buluşması var.

"BAKAN ARKADAŞLARIMIZIN İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARI SPEKÜLASYON AMAÇLI"

Orta vadeli program 5 Eylül'de açıklanacak. Ekonomi yönetimine dönük olarak bakan arkadaşlarımızın istifasının yalan olduğunu söylemek isterim. Spekülasyon amaçlı bunlar. Pozitif sonuçlardan rahatsız olanların kara propaganda faaliyetleri. Esas olan milletin taleplerini yerine getirmek. biz yolumuza devam ediyoruz.

Yeni dönemdeki siyasi faaliyetler meclis çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Milletvekillerimiz illerde vatandaşlarımızla buluşacaklar.

DİYARBAKIR ANNELERİ 6. YILINA GİRDİ

Diyarbakır anneleri 6. yılına girdi. Vicdan çağrısı yapan annelere bir kez daha sevgilerimizi iletiyoruz. Bu ülkede herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bilinci ile bu çocukların gelecek kurması arzumuzdur. Bu hakları savunduğunu söyleyenlerin yaptığı terör örgütlerin aparatı haline getirmeye çalışmaktır. Diyarbakır annelerinin eylemi, çocuklarını terörden kurtarmak isteyen annelerin eylemi olarak dünyanın en yüksek çağrılarından biri olmuştur.

Batılı insan hakları örgütlerinden destek verilmemiş olması dikkatle değerlendirilmeli. Çifte standart herkesin dikkatini çekmekte. Bugün demokrasiden yanayım diyenlerin somut bir sınavdır bu. Bu eyleme destek vermiyorsanız söylemleriniz de insan hakları ile hassasiyetleriniz de havada kalmaya mahkum.

KABİNE'NİN AHLAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Bu zaferler ayında partimizin kuruluş yıl dönümünü kutladık. Kabinemizin Ahlat'ta gerçekleşmesi tarihi bir mesaj olmuştur.

Biz milletimizin hafızasında yaralı bilinç yaratmaya çalışan tavrın karşısındayız. Uzun bir devlet geleneğine sahibiz. Göz bebeğimiz olan Türkiye Cumhuriyetimiz ile geleceğe yürüyoruz. İç bünyeyi sağlam tutmak önemli.

ÖZEL'İN DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU'NU PROTOKOLDE AĞIRLAMASI: "SUÇ İŞLEYENİ ALKIŞLAMAK YANLIŞ"

Siyasi partiler olarak rakibiz, husumetli değiliz. Rekabet husumete dönüşmemeli. Sonuç olarak herkes yetkisini milletten almaktadır. Hiç kimsenin bir siyasi partiye oy vermiş vatandaşlarımıza hakaret etme hakkı yoktur. Atatürkçülük yapmaya çalışıyorum deyip milletin değerlerine saldıranlar Atatürk'e karşı saldırıyorlar aslında.

Biz bir siyasi partiyiz, bir ittifakımız var ama sonuç olarak vatandaşımız bize versin vermesin vatandaşımızın iradesi saygıdeğerdir; ona hürmet etmek zorundayız. Son dönemdeki bu saldırıların karşısında olduğumuzu ifade etmek isterim. Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza olan hakaretler vatandaşımıza da bulaşmaya başladı. Demokratik siyaset temelinde bütün bu düşüncelere karşı olduğumuzu belirtiyorum.

Bu şekilde hakaretlerde bulunan bir kişinin CHP tarafından himaye edilmesi son derece yanlış bir durum olmuştur. Suç işleyeni alkışlamak yanlış. Nefret söyleminin himaye edilmesi siyasi partiye yakışmaz.

Başka bir siyasi partiden bir kişi, bir iş insanı Kürtçe konuştuğu için öldürüldü dedi. Bu asayiş olayıydı. Konuştuğu dilden dolayı katledildi şeklinde yaklaşmak provokasyondur. Herhangi bir kişinin, bir misafirin dilinden ötürü hedef alınması olursa bunun karşısında bir yer alırız.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Artık uluslararası sistem İsrail söz konusu olduğunda işletilmiyor. Hiçbir savaş hukuku gözetilmemesi açıkça soykırımdır.

ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMALARI

Yılın en kötü esprisi ne diye sorsalar eminim ki bu olurdu. Cumhurbaşkanımızı herhangi bir seçimde yenebileceğini düşünmesi Özgür Özel'in; siyasi bir çerçevede değerlendirilemez. Herhangi bir erken seçim düşüncemiz yok.

Konuyu ikiye ayırmak lazım. Birincisi; dikkat çeken husus, ülkemizin tarihinde ilk defa kara, hava ve deniz harp okullarında kadın öğrenciler birinci oldu.

"TEĞMENLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

Bu görüntülerin neticesinde birilerinin yaptığı açıklamalara bakarak kötü düşüncülerin gündeme gelmesi konusunda da demokratik haklarını kullanması vatandaşlarımızın düşüncelerini ifade etmeleri önemlidir. Burada iki tane kötü niyetli konu var. Bir takım siyasetçi, aydın, emekli asker bu görüntülerden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj verildi.' gibisinden üslupla konuşmaları eski vesayet anlayışının diretilmeye çalışması demektir. Bu teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez.

Hükümete kılıç çekti diyenler vesayeti diriltmek istiyor.

Göz bebeğimiz TSK'nın asli işine odaklanması konusundaki hassasiyetimiz yüksektir. bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır.

Silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanı Atatürk'e saygı gösterildiği zaman 'bu Erdoğan'a mesajdır' şeklinde çarpık biçimde konuyu ele alanlar var. Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır.

Namık Tan beyin açıklamasına bakarsak tartışmayı devam ettirmek istiyor. Bu ifadeler bize dönük yalanlama içermiyor. Birincisi genel başkan yardımcılarını ve Deniz Yücel'i yalanlamış. Biz gereken cevabı verince Deniz Bey'in açıklamasında resmi görüşümüz Namık Tan'ın görüşlerini reddediyor dendi. Şimdi burada tekrar sayın Tan mavi vatana masal demeye devam ediyor. Yunanistan'ın karşı tezlerini kendi tezleri olarak dillendirmiş, bu çok tehlikelidir.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KASIM GÜLPINAR'IN YENİDEN REFAH'TAN İSTİFASI

AK Parti'ye kaybettirmek CHP'ye kazandırmak gibi parti programları varmış şeklinde davranıyorlar. Kasım Bey bizim birlikte siyaset yaptığımız, saygıdeğer anılarımızın olduğu nezih bir arkadaşımız. Bugün takdirini bu şekilde konuşmuş. Bir partiye geçmeyi değerlendireceğim demiş. Kararını verdiğinde bizimle ilgili bir husus olursa bunun değerlendirmesini yaparız.

ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

İstihbarat teşkilatları düzeyindeki çalışma devam ediyor. Bakanlar düzeyi görüşmeye gelinmedi. Karşılıklı şartlar konacak ve bunlar arasındaki ortak nokta nasıl bulunacak bunun için çalışılacak.