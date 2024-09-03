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Ali Yerlikaya'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı: Terörün başını ezmeye devam edeceğiz

Ali Yerlikaya'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı: Terörün başını ezmeye devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetlerinin 6. yılına girdiğini ve bu süreçte 55 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anneleri'nin başlattığı evlat nöbetlerinin 6. yılına girdiğini belirtti.

Yerlikaya, bu süre zarfında 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve 'terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:

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