Bakan Kurum: Gazze'de soykırım suçu işleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan olayları soykırım olarak nitelendirerek İsrail yönetimini sert bir dille eleştirdi. Kurum, Gazze'de yaşananların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulacağını ifade etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan olayları sert bir dille eleştirdi. Kurum, 333 gündür Gazze'de soykırım suçu işlendiğini belirterek, İsrail yönetimini barbarca ve vicdansızca bir tutum sergilemekle suçladı.

Bakan Kurum, İsrail'in her gün yeni bir kıyıma imza attığını ifade ederek, "Gazzeli masum sivillerin, kadınların, çocukların, kundaktaki bebeklerin ahını alanlar bunun hesabını uluslararası mahkemeler önünde mutlaka verecek. Soykırımcı Naziler neyle karşılaştıysa bu barbar yönetim de aynı şeyle yüzleşecek," şeklinde konuştu. Kurum, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu vurguladı ve zamanın gerçeği göstereceğini söyledi.

İşte Murat Kurum'un paylaşımı: