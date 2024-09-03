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Kerem Aktürkoğlu Milli ara sebebiyle İstanbul'a döndü

Kerem Aktürkoğlu Milli ara sebebiyle İstanbul'a döndü

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra milli takım kampına katılmak için İstanbul'a döndü. Havalimanında basına kısa bir teşekkürle yanıt veren Aktürkoğlu'nun yarınki milli takım antrenmanına katılması bekleniyor.

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşme imzalamak için dün Lizbon'a gitmişti.

Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, bugün ise milli takım kampına katılmak için tekrar İstanbul'a döndü.

Kerem Aktürkoğlu, havalimanında kendisine yöneltilen 'anlaşma hayırlı olsun neler düşünüyorsunuz?' sorusuna karşılık teşekkür etmekle yetindi.

Aktürkoğlu'nun yarın yapılacak olan milli takım antrenmanında yer alması bekleniyor.

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