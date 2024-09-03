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Acun Ilıcalı Cristian Medina'yı Arda Güler'le ikna etti

Acun Ilıcalı Cristian Medina'yı Arda Güler'le ikna etti

Fenerbahçe, transfer gündemindeki Cristian Medina için önemli bir mesafe kat etti. Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri kullanarak Medina'yı ikna etmeye çalıştığı, Fenerbahçe'nin teklifini 13 milyon euro artı sonraki satıştan pay olarak güncellediği, Boca Juniors'ın ise 15 milyon euroda direndiği belirtiliyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi Cristian Medina.

Avrupa'ya transfer olan oyuncular referans gösterildi

Acun Ilıcalı ve Mario Branco, Arjantinli futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Acun Ilıcalı ve Mario Branco, Medina'yı Fenerbahçe'den Avrupa'ya giden transferleri referans göstererek ikna etti.

Arda ve Ferdi önemli rol oynadı

Haberde Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-jae gibi transfer örneklerinin Medina'yı ikna etme sürecinde önemli rol oynadığı aktarıldı.

Fenerbahçe teklifini güncelledi

Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı 12 milyonluk teklifi 13 milyon euro + sonraki satıştan pay şeklinde güncellediği, Boca Juniors'ın ise 15 milyon euroda direttiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin transferde önemli mesafe kat ettiği haber detayında yer aldı.

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