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Fenerbahçe’de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe, Rade Krunic'in Kızılyıldız'a transfer olduğunu resmen açıkladı. 6 milyon euro piyasa değeri olan Krunic, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1 asist yapmıştı. Kulüp, oyuncuya yeni kariyerinde başarılar diledi.

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Jose Mourinho yönetiminde kadro ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı.

Rade Krunic, Kızılyıldız’a transfer oldu

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rade Krunic’in, Kızılyıldız’a transfer olduğunu açıkladı.

İşte sarı-lacivertli ekibin o açıklaması:

“Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.”

Piyasa değeri 6 milyon euro

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 6 milyon euro olan ve Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

 

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