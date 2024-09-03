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Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Ankara'dan Van'a giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Van istikametine doğru seyrederken Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü mevkisinde devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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