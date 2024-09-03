Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in Silvan Komando Alay Komutanlığı'nda yaşanan silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu ve şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silvan Komando Alay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum.
Makamı âli olsun.
September 3, 2024