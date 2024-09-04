Kan donduran olay! İş insanını öldürüp cesedini asitle erittiler

Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ü (56) öldürüldükten sonra cesedinin asitle eritilmesine ilişkin tutuklanan 6 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

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Kentte hakkında kayıp ihbarı yapılan iş adamı Ör'ün Kasım 2023'te I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. ile B.T. tarafından tasarlanarak öldürülmesi, cesedinin ise asit dökülerek eritilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanıklar I.E, A.T, B.T, C.A, F.G. ve E.D'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Ör'ün İstanbul'daki galeriye I.E. ile geldiği, E.D. ve F.G'nin önceden yapılan plan çerçevesinde hareket ederek iş yerine giren Ör'ü sprey sıkıp ve sopayla vurarak bayılttıkları anlatılan iddianamede, "Maktulü iş yerinin içerisinde bulunan aracın bagajına halıya sarılı vaziyette bıraktıkları, yine önceden yapılan plan çerçevesinde iş yerine gelen C.A'nın ve arkasından F.G'nin araçla iş yerinden ayrıldıkları, I.E'nin bu esnada iş yeri önünde çevre kontrolü yaptığı, maktule benzemek amacıyla sakalını beyaza boyatan şüpheli E.D'nin de maktulmüş gibi maktule ait araçla iş yerinden ayrıldığı anlaşıldı." denildi.

I.E'nin iş yerinden araçla ayrıldığı, F.G'nin A.T'yi alarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine geldikleri aktarılan iddianamede, burada F.G'nin, C.A'nın kullandığı araca geçtiği, maktul bagajda halıda sarılı vaziyetteyken Ketenciler Mahallesi'ndeki çiftliğe gittikleri kaydedildi.

İddianamede, olaya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"C.A'nın çalıştığı çiftlikte tehdit ve cebir kullanarak senet imzalatıp maktulü borçlandıracakları, maktulün aracın bagajını açtıklarında hareket etmediğini tespit ettikleri, I.E'yi aradıkları, maktulün vefat etmesi nedeniyle şüphelilerin maktule tehdit ve cebirle senet imzalatamadıkları, I.E'nin de 'yapacağınızı biliyorsunuz' dediği, bunun üzerine C.A. ve F.G'nin maktulü aracın bagajından çıkararak el arabasıyla çiftlikte bulunan hayvan besleme alanlarına doğru götürdükleri, burada baltayla maktulü parçaladıkları, maktulü parçalarken kullandıkları eşyaları ve daha sonra varillerde bulunan sülfürik asidi olaydan bir gün önce temin ettikleri, daha sonra temin ettikleri sülfürik asit olan varillere maktule ait ceset parçalarını attıkları, sülfürik asidin yakıcı ve aşındırıcı etkisiyle maktule ait ceset parçalarını erittikleri anlaşıldı. F.G. kendisinde bulunan silahı yolda yakalanabilir düşüncesiyle C.A'ya bırakarak olay yerinden ayrılarak İstanbul'a döndüğü, C.A'nın da ertesi gün olay yerinde kullandığı eşyaları bir araya biriktirerek yaktığı belirlendi."

Maktulün bayıltıldıktan sonra yaklaşık 2 saat elleri, bacakları, ağzı bağlı şekilde halıya sarılı halde kaldığı değerlendirilen iddianamede, I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. ile B.T'nin "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla ve birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "silahla ve birden fazla kişiyle, nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaların istendi.

Ayrıca C.A. ile F.G'nin, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.