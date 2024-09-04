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HABER /  POLİTİKA

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

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