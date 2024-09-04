CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı

İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı.Abone ol
CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, etrafta 12 boş kovan buldu.
Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.