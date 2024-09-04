BIST 10.022
DOLAR 34,07
EURO 37,70
ALTIN 2.730,35
HABER /  GÜNCEL

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı

 İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı.

Abone ol

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, etrafta 12 boş kovan buldu.

Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak!
Kan donduran olay! İş insanını öldürüp cesedini asitle erittiler
Kan donduran olay! İş insanını öldürüp cesedini asitle erittiler
Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı
Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı
Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Kırtasiye malzemelerinin bulunduğu depo yanıyor!
Kırtasiye malzemelerinin bulunduğu depo yanıyor!
Gazze'de cesedi bulunmuştu! O ismin İsrail konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı
Gazze'de cesedi bulunmuştu! O ismin İsrail konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı
Akdeniz'de şiddetli deprem!
Akdeniz'de şiddetli deprem!
Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Milli sporcu Aysel Önder'den gümüş madalya!
Milli sporcu Aysel Önder'den gümüş madalya!
Trabzonspor, yıldız ismin ayrılığını açıkladı
Trabzonspor, yıldız ismin ayrılığını açıkladı
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha!
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha!