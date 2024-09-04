Kesinlikle adaydır dedi erken seçim konuşulurken şimdiden duyurdu!

CHP lideri Özgür Özel'in 'Korkumuz yok'; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'hodri meydan' çıkışı sonrası bu kez ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili ortaya atılan iddia gündem oldu.

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Muhalefet cephesinde erken seçim sesleri iyiden iyiye konuşulmaya başlarken Yavaş'la ilgili "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayıdır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" açıklaması olay oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrılarını yinelerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden aday olması gerektiğini belirtti. "Korkumuz yok" diyen CHP lideri Özel, erken seçimin yapılmasının ve Erdoğan'ı yenerek muhalefetin seçimi kazanmasının sağlıklı bir demokrasi için daha uygun olduğu iddiasında bulundu.

"Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hakkındaki dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez" diyen İmamoğlu, "Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada" dedi.

Mansur Yavaş'la ilgili ortaya atılan iddia olay

CHP cephesinden peş peşe gelen ses getiren çıkışların ardından bu kez de ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili ortaya atılan iddia dikkat çekti.

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk ismi açıkladı. Kulat, TGRT Haber'deki Gündem Özel programında muhalefetin şimdiden tartışılmaya başlanan cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayıdır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getiren Kulat, "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayıdır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" ifadelerini kullanarak Yavaş'ın adaylık sürecinin net olduğunu belirtti.

CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile, Yavaş'ın seçmenden 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığı yarışına katılabileceğini dile getiren Kulat, vatandaşlar arasında Yavaş'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Kulat'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Sonuç ne olur o işin başka bir yanı. CHP aday göstermese bile 100 bin imzayı toplayıp da aday olabilir. Vatandaşta bir teveccüh görülüyor."

Kulat, muhalefetin cumhurbaşkanlığı yarışında bir özgüven içinde olduğunu ancak bu özgüvenin farklı faktörlerle sınanabileceğini belirtti.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelebilecek olası bir ceza veya Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmaması gibi gelişmelerin seçim sürecini etkileyeceğini ifade etti.