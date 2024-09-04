Galatasaray'ın Osimhen transferi dünya basınında: Bomba bir hamle

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. Uluslararası basında transfer için çarpıcı yorumlar yapılırken, "Bomba bir hamle", "Cesur bir adım" gibi ifadeler kullanıldı.

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Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'da büyük bir etki yaratacak dev bir transfere imza attı. Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, 100 milyon euro değerindeki transferiyle sarı-kırmızılı renklere katıldı. Transferin açıklanmasının ardından dünya basını, bu önemli hamleye geniş bir yer ayırdı ve çarpıcı ifadelerle olayın büyüklüğünü vurguladı.

Galatasaray'dan gelmiş geçmiş en büyük transfer: Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı formayı giydi

Marca: "Osimhen'in Galatasaray'a transferi, yaz transfer döneminin sonuna damgasını vurabilecek 'bomba' bir hamle. Bu transfer her şeyin biraz olduğu bir dönemi özetliyor."

Eurosport: "Osimhen'in uzun süren bekleyişi nihayet sona erdi. Türkiye'de, bir başka eski İtalyan ligi yıldızı Mauro Icardi ile birlikte oynayacak."

MaisFutebol: "Galatasaray, Osimhen transferini doğruladı. Osimhen, PSG, Real Madrid ve Chelsea gibi büyük kulüplerle anılmıştı."

Corriere Della Sera: "Osimhen, Türkiye'ye ulaştı. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlarla Galatasaray marşını söyledi."

90Min: "Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralamak için şaşırtıcı bir anlaşmayı tamamladı."

Spazio Napoli: "Mertens, Osimhen ile yeniden buluşuyor."

The Sun: "Türkiye şampiyonu Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamak için cesur bir adım attı."

RMC Sport: "Yaz transfer döneminin en çok ses getiren hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu transfer, Avrupa'nın en çok konuşulan transferlerinden biri oldu."

Fussball Transfer: "Galatasaray, Napoli'deki kaos ortamında transferi gerçekleştiremeyen bir golcüden kazançlı çıkarak mükemmel bir transfere imza attı."

II Mattino: "Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etti. Gece saat 03.30'da binlerce taraftar, Osimhen'i havalimanında krallar gibi karşıladı."