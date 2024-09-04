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Ali Erbaş'ın paçasını bırakmıyorlar! Atatürk emir vermiş Atatürkçülerin umrunda değil şaka gibi!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 Ağustos nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende dua etti. Fakat her zaman olduğu gibi yine Ali Erbaş üzerinden cuma günü hutbede adını anmadığına dair ortalık darmaduman edildi.

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Mevsimsel hastalıklardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk tartışması yeniden alev aldı.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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