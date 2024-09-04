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Bakanlıktan İstanbul'da otizmli gencin darp edilmesine ilişkin açıklama

Bakanlıktan İstanbul'da otizmli gencin darp edilmesine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darp eden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, otizmli bir gencin eğitim aldığı okulda darp edildiğine dair görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

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