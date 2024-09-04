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HABER /  POLİTİKA

İBB Başkanı Ekrem İmamağlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamağlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir diyaloğa sahip olduk ve hep olacağız. Her şeye rağmen süreci farklı yerlere evirip çevirseler de biz bir birine değer veren iki insanız.Elbette ters düştüğümüz konular olmuştur. Ama bu bizim aramızı bozamaz." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sözcü yazarı Uğur Dündar sorularını yanıtladı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir diyalog içinde olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten İmamoğlu şunları kaydetti:

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla kader birliği yapmış bir kişiyim. Biz 2010'dan beri bir kader birliği yaptık. Biz sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir diyaloğa sahip olduk ve hep olacağız. 

"Elbette ters düştüğümüz konular olmuştur"

Biz her şeye rağmen süreci farklı yerlere evirip çevirseler de biz bir birine değer veren iki insanız. Ben kendisine çok değer veririm ve 'başımın tacı' cümlem çok samimidir. Onun da bana çok değer verdiğini bilirim. 

Elbette ters düştüğümüz konular olmuştur. Özellikle değişim süreci ve sonrasındaki zaman diliminde farklı düşüncelerimiz olmuştur ama bu bizim aramızı bozamaz.

16 yıldır siyasette kader birliği yapanlar bir araya geldiklerinde elbette ki siyaseti, CHP'de olanları konuşur. 

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