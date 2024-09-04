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Casper'dan "okula dönüş" kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Casper'dan "okula dönüş" kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ve eğitimcilerin yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapması için "okula dönüş" kampanyasını başlatan Casper, birçok üründe indirim sağlıyor.

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Seçili Excalibur ve Nirvana modellerinde yüzde 15'e varan indirim sunan şirket, vade farksız 6 taksit imkanıyla, kullanıcıların teknolojiye ulaşmasına destek sağlıyor. Öte yandan Casper, Excalibur laptop alan kullanıcılara Excalibur Gaming Sırt Çantası hediye ediyor.

Excalibur serisi, performans ve hız arayan kullanıcılar için seçenek sunarken, Nirvana serisi günlük kullanım ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerle öne çıkıyor.

Kullanıcılar, kampanyayla eğitim yılına başlangıç yaparken aynı zamanda ileri teknolojiye sahip birçok ürüne uygun fiyatlarla sahip olma fırsatını yakalıyor.

Nirvana serisi, öğrencilerin işlemcileri ve pil ömrüyle hem derslerde hem de ödev yaparken çalışmasına olanak tanırken, tasarımları sayesinde kolay taşınabiliyor.

Excalibur serisi, yüksek performans gerektiren uygulamalar kullanan öğrenciler için uygun bir seçenek olurken, grafik kartları ve işlemcileri sayesinde öğrencilerin oyun ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Eylül sonuna kadar sürecek kampanya, şirketin internet adresinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

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