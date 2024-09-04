Nijeryalı çete, Türk kadınlarını tuzağa düşürdü! İtalyan doktorun fotoğraflarıyla kadınları kandırdılar
İtalya'da yaşayan göz doktoru Giuseppe Sebastio'nun Instagram hesabından fotoğraflarını ele geçirerek sahte profiller oluşturan Nijeryalı bir çete Türk kadınlarını tuzağına düşürdü.
Giuseppe Sebastio, İtalya'da göz doktoru olarak sosyal medyada yaklaşık 20 bin takipçiye sahip. Çetenin ağına takılan doktorun fotoğrafları sosyal medya hesabından çalındı ve bu fotoğraflarla yeni hesaplar oluşturdu. Hesapların bazılarına, "Dr. Philips Thomson, Owen Carter" gibi isimler verildi.
Bu hesaplarla Türk kadınlarına mesaj atan dolandırıcılık çetesi üyeleri, ilk olarak duygusal bağ kurdu. Bu aşamanın ardından ise kendilerinin hesaptaki kişi, Suriye'de doktor olduğunu, dul ve 1 kız çocuğu sahibi olduğunu belirterek evlenmeyi planladığını söyledi.
Emeklilik yalanıyla ilk adım
Sabah'ın haberine göre İletişimi ilerleten çete üyeleri daha sonra emekli olacakları yalanıyla dolandırıcılığın ilk adımını attı. Yüksek miktarda emekli ikramiyesi alacakları yalanıyla kadınların ilgisini çeken çete üyeleri, daha sonra bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini ve çocuğuna bakacak iyi biriyle evlenmek istediklerini söyledi.
Çete üyelerinin bu dediklerini inanan kadınları ise bir süre sonra kargocu kılığında çete üyeleri aradı. Kargonun onlara ulaşabilmesi için para talep etti. Kendilerine yüksek miktarda para geleceğini düşünen kadınlar ise çetenin kurbanı oldu.