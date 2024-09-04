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Sigaraya 'eylül' zammı kapıda! Rakam verildi

Sigaraya 'eylül' zammı kapıda! Rakam verildi

Eylül ayının başlamasıyla sigara zammı yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada zam haberlerinin yayılmasıyla "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek, eylül 2024'te zam ne kadar olacak?" soruları araştırılmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya 3 ile 5 lira arasında zam geleceğini duyurdu.

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Sigara fiyatlarına yönelik zamlar, Eylül ayının ilk günlerinde yeniden gündeme geldi. Ağustos ayında sigara gruplarına yapılan 4 ile 5 lira arasındaki zammın ardından, eylül ayı için de benzer bir artışın yolda olduğu belirtiliyor. Özellikle sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), "Sigaraya zam mı geldi?" ve "En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?" gibi sorular sıkça soruluyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eylül ayı içinde sigara fiyatlarına 3 ile 5 lira arasında bir zam beklendiğini duyurdu. Dündar, "Enflasyonun düşmesi bekleniyor, ancak bu ay içinde sigara fiyatlarında 3-5 lira arası bir artış olacak" ifadelerini kullandı. TELE1'e yaptığı açıklamada ise, zammın Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmesinin beklendiğini, ancak tarihin tam olarak netleşmediğini belirtti.

Dündar, alkol fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu an için bir zam beklenmediğini açıkladı. "Alkole şu anda bir zam geçişi yok" diyerek, sigara fiyatlarına yapılacak zammın alkol ürünlerine yansımayacağını belirtti.

Sigara gruplarına göre en güncel fiyatlar ise şu şekilde:

PM sigara grubunda en pahalı sigara 77 lira, en ucuzu ise 69 lira.
JTI sigara grubunda en pahalı sigara 78 lira, en ucuzu ise 64 lira.
BAT sigara grubunda en pahalı sigara 85 lira, en ucuzu ise 64 lira.
TT sigara grubunda en pahalı sigara 71 lira, en ucuzu ise 60 lira.
Imperial Tobacco sigara grubunda en pahalı sigara 77 lira, en ucuzu ise 62 lira.

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