BIST 9.966
DOLAR 34,04
EURO 37,67
ALTIN 2.718,15
HABER /  EKONOMİ

TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Abone ol

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, ranzanın altında yakalandı
30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, ranzanın altında yakalandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına başlandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına başlandı
Hükümet yaprak döküyor: Dışişleri Bakanı da istifa etti
Hükümet yaprak döküyor: Dışişleri Bakanı da istifa etti
Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alanda inceleme başlatıldı
Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alanda inceleme başlatıldı
Bakanlıktan İstanbul'da otizmli gencin darp edilmesine ilişkin açıklama
Bakanlıktan İstanbul'da otizmli gencin darp edilmesine ilişkin açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamağlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamağlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Casper'dan "okula dönüş" kampanyası
Casper'dan "okula dönüş" kampanyası
SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı! Sakın itibar etmeyin
SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı! Sakın itibar etmeyin
Sivas'ta yolcu otobüsü devrilmişti! Şoför kaza anını anlattı: Soğukkanlı davranmasam hepimiz ölmüştük
Sivas'ta yolcu otobüsü devrilmişti! Şoför kaza anını anlattı: Soğukkanlı davranmasam hepimiz ölmüştük
"Evlilik kredisi" uygulamasında yeni dönem başladı
"Evlilik kredisi" uygulamasında yeni dönem başladı
Sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hayatını kaybetti
Sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hayatını kaybetti
Kara bulutlar yön değiştirdi! 4 ilde sarı alarm verildi sele dikkat
Kara bulutlar yön değiştirdi! 4 ilde sarı alarm verildi sele dikkat