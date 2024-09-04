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Maduro, Noel tarihini değiştirdi

Maduro, Noel tarihini değiştirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim sonuçlarına yönelik tartışmalar devam ederken, ülkede bu yıl Noel’in 1 Ekim'de kutlanacağını açıkladı.

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Venezuela’da temmuz ayının sonunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından gözler bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya çevrildi. 29 Temmuz’da açıklanan resmi sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak seçimlerin ardından yaşanan siyasi gerilim hızla tırmandı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklarken, ABD yönetimi de seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmediğini ve sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını öne sürdü.

Seçim sonrası ülkede artan siyasi gerginliğin gölgesinde, Maduro, sürpriz bir karara imza atarak bu yıl Noel'in ekim ayında kutlanacağını duyurdu. Katıldığı bir televizyon programında Maduro, “Eylül ayındayız ve şimdiden Noel kokusu hissediliyor. Bu yıl, halkıma saygı ve minnettarlığımı göstermek için 1 Ekim’de Noel’i erken ilan ediyorum” dedi.

2013'ten beri iktidarda olan Maduro, geçmişte de Noel'i öne çekmişti, ancak bu kez alınan karar Venezuela tarihindeki en erken Noel kutlaması olarak kayıtlara geçti.

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