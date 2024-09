AK Parti'den kadro değişimi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz." dedi.

Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre'nin hazırlıklarının başladığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında öncelikle yasal takvim doğrultusunda delege seçimlerini yapacaklarını ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Mahallelerde delege seçimleri olduktan, delegeler teşekkül ettikten sonra ilçe kongrelerimizi başlatma imkanımız oluyor. Kararımızı aldıktan sonra 25 günlük yasal sürecimiz var. Delege listelerinin ilanı, delege listelerinin kesinleşmesi tamamlandıktan sonra kongrelerimize başlayabilecek duruma geliyoruz. Mahalle delege ve belde kongrelerimizin ardından ekim ayı itibariyle ilçe kongrelerimize başlayacağız. İlçe kongrelerimizin takvimini 90 gün olarak planlıyoruz. Yani 3 ay içerisinde Türkiye'deki bütün ilçelerimizde kongrelerimizi tamamlayacağız. Fakat ilçe kongrelerimiz devam ederken 60 gün sonra, yani aralık gibi il kongrelerimize de başlamayı planlıyoruz."

"Cumhurbaşkanı'mız kongreler üzerinden Anadolu'yu turlamak istiyor"

Büyükşehirlerin kongrelerini büyük oranda sona saklayacaklarını belirten Kandemir, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul ve Ankara son kongrelerimiz oluyor. Cumhurbaşkanı'mız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu'yu turlamak istiyor. Cumhurbaşkanı'mızı davet edeceğiz. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20'sinde Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamış olacağız. Tabii İstanbul, Ankara başta olmak üzere."

Kongre takviminin bitişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre şekilleneceğini yineleyen Kandemir, "Amacımız en geç 2025 yılı Mart ayı sonunda bütün kongre süreçlerini tamamlayıp, mayıs ayında büyük kongreyi yapmak." dedi.

Kandemir, kongresi biten ilçe ve il teşkilatlarını süratle saha çalışmalarına konsantre edeceklerini belirtti.

"Kadrolarımızı yenileyeceğiz"

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki "değişim" mesajına dikkati çekerek, "Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin yetkin, yetenekli ve kabiliyetli çok insan kaynağı biriktirdiğini vurgulayan Kandemir, partisinin 12 milyon üyesiyle büyük bir siyasi parti olduğunu dile getirdi.

Erkan Kandemir, "Bunu çok iyi yönetmemiz lazım. Sosyoloji değişiyor, sosyolojinin beklentileri değişiyor, profil değişiyor. Her yörenin, her bölgenin, her ilin profillerine uygun AK Parti siyaset anlayışını paylaşan arkadaşlarla kadrolarımızı yenileyeceğiz ve tazeleyeceğiz. Aslında toplumdaki değişimin AK Parti kadrolarında yansımalarını görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın ve gençler konusundaki hassasiyetini de dikkatle takip edeceklerini vurgulayan Kandemir, "Tüm bunları yaparken arzumuz bir kırılmaya sebebiyet vermeden, kuşatarak, herkesi işin içerisine katarak süreçleri yönetmek ve günün sonunda AK Parti kongreleri, AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği bir kongre sürecine dönüşecek." şeklinde konuştu.

AK Parti Kongre Merkezinde "eğitim merkezi" kurulacak

Erkan Kandemir, AK Parti Kongre Merkezi binasında sürekli eğitim merkezi kuracaklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Orada arkadaşlarımızı ayda en az 4 saat yüz yüze, en az 4 saat online olacak şekilde eğitime tabi tutacağız ve bunu sürekli yapacağız. Böylece hem söylem birliğini oluşturacağımız hem de hükümetimizin yaptığı faaliyetleri birinci elden aktaran sahadaki arkadaşlarımızı bilgilendireceğimiz canlı, dinamik bir yapı koyacağız ortaya."

"Siyasete davet" çalışması

Kandemir, genel merkez olarak insan kaynağını zenginleştirmek için alternatifli çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir il, ilçe ya da beldede sadece arkadaşlarımızın bize önerdiği isimleri değil, toplumda temayüz etmiş kaliteli, kabiliyetli arkadaşları bütün Türkiye'de taramak ve o arkadaşlarla temasa geçmek, siyasete davet etmek... Bir yandan genel merkez olarak yeni isimler tespit etmeye, ilçelerinde, bölgelerinde başarılı olan arkadaşları görmeye, onları izlemeye, onları siyasetin içerisine davet etmeye dönük ciddi bir çalışma yürüteceğiz.

Biz istiyoruz ki bu dinamik toplumun değişen sosyolojisine uygun kadrolarla, AK Parti anlayışını paylaşan arkadaşlarla yenilendiğimiz güçlü bir dinamik yapı kuralım ortaya. Aksiyonu yüksek ama söz söyleme kabiliyeti olan, siyaset yapma kabiliyeti olan arkadaşlarla kadrolarımızı tahkim edelim. Biz 2024-2025 senesini kadrolarımızın eğitimine, daha derinlikli saha çalışmalarına, teması merkeze alan saha çalışmalarını önceliklendirdiğimiz bir yoğun dip çalışmaya ayıracağız."