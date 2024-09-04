Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları sıralardaki yerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 178 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

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MEB, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde uygulamasına başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredata ilişkin hazırlanan okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıf kitaplarının baskı sürecini tamamlamıştı.

Bu kapsamda okullara yeni müfredat kapsamındaki "beceri temelli" kitapların dağıtım işlemleri de tamamlandı.

Bu kitaplar dahil bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 140, ortaöğretim için 282, özel eğitim için 205 ve mesleki eğitim için 883 olmak üzere toplam 1531 farklı dersten oluşan 177 milyon 997 bin 479 ders kitabının baskı işlemleri tamamlanarak öğrencilerin öğrenimi için hazır hale getirildi.

Bakanlık, 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmasına başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 131 milyon 710 bin 459 ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımını gerçekleştirmiş oldu.

Kitapların arkasındaki karekod yapay zeka destekli uygulamalara yönlendiriyor

Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra kitapların arkasında bulunan karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek çok fazla dijital içeriğe de yer verildi.

Karekodlar aracılığıyla öğrenciler animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yönlendiriliyor. Bu sayede öğrencilerin herhangi bir yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefleniyor.

Kitaplarda ayrıca milli kalkınmaya yönelik yerli ve milli teknolojiler ile ülkenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan kişilere, projelerine, ülkenin milli ve manevi değerlerine yer verildi.