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Osimhen transferinin ayrıntıları: Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Osimhen transferinin ayrıntıları: Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyada gündem olan Galatasaray, yıldız futbolcunun maaşının büyük kısmını ödeyecek. Yönetim yıldız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı yönünde bir madde bulunmadığını açıkladı.

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Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer ederek Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

beinsports'un haberine göre; Nijeryalı golcünün sözleşmesinde opsiyon bulunmadığı ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair bir madde olmadığı yönetim tarafından doğrulandı.

Yıldız futbolcunun maaşının büyük bir kısmını Galatasaray ödeyecek.

En değerli santraforlar arasında Mbappe ve Haaland gibi futbolcularla yarışan Osimhen Süper Lig tarihinin en değerli transferi oldu.

Yıldız futbolcu 100 milyon euroluk piyasa değeriyle en değerli santraforlar arasında 4. sırada yer alıyor.

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