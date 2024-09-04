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Semih Kılıçsoy A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Semih Kılıçsoy A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti bulunan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerinin tamamlandığı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun, aday kadrodan çıkarılması ve tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Mustafa Hekimoğlu'nun da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptığı kaydedildi.

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