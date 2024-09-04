İsrail'in 333 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a yükseldi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 333 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 67 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 819'a, yaralı sayısının da 94 bin 291'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından hastaneye 13 Filistinlinin cansız bedeni getirildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde iki caddeyi hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğünü, birçok Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken sağlık görevlileri ve siviller de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde son günlerde hava saldırıları veya İHA'lardan açılan ateşle öldürülen Filistinlilerin cesetlerini bulup hastanelere ulaştırmaya devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un kuzeyinde yer alan El-Mevasi bölgesindeki çadırlara saldırı düzenledi. Saldırıda Filistinli bir genç ile bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Yerel kaynaklar, söz konusu yerin daha önce "güvenli bölge" ilan edildiğine dikkati çekti.

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ota kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi ve Nefak Caddesi'nde birçok sivil noktaya saldırı düzenledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.