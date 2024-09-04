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THY Şili uçuşlarına başlıyor! Tarih açıklandı

THY Şili uçuşlarına başlıyor! Tarih açıklandı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 Aralık 2024'ten itibaren Şili'ye haftada 4 uçuş başlatacaklarını duyurdu. Ekşi, İstanbul'un THY sayesinde dünyanın global aktarma merkezi haline geldiğini vurguladı.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şili seferlerinin 18 Aralık'ta başlatılacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

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