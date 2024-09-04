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ABD'de bir liseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir liseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli gözaltına alınırken, polis incelemelerine devam ediyor.

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ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, eyaletin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu. Saldırıda iki kişi öldü.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

4  yaralı da  ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edildi.

ABD Başkanı Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

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