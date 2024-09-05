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Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde'nden acı haber: 1 şehit

Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde'nden acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı Bölgesi'nde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

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Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Milli Savuna Bakanlığı yaptığı açıklamada P. Bnb. Osman Ayan'ın şehit olduğunu açıkladı.

"Tüm müdahalelere rağmen şehit oldu"

MSB açıklamasında şunları ifade etti:

"Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

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