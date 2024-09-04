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MSB duyurdu: Metina ve Kandil'de PKK'ya ağır darbe!

MSB duyurdu: Metina ve Kandil'de PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde düzenlediği operasyonlarla 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, terörü kaynağında yok etmek amacıyla proaktif ve kesintisiz operasyonların sürdürüleceğini belirtti.

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