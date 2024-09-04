MSB duyurdu: Metina ve Kandil'de PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde düzenlediği operasyonlarla 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiAbone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, terörü kaynağında yok etmek amacıyla proaktif ve kesintisiz operasyonların sürdürüleceğini belirtti.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/v8eUqDOI4c