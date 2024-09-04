Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterildi

İtalyanın İnter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılı Ballon d'Or adayları arasında yer aldı.

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Ballon d'Or 2024 adayları açıklanmaya başladı. Inter forması giyen Milli Takım kaptanımız Hakajn Çalhanoğlu da Ballon d'Or'a aday gösterildi.

Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo

BİR ONUR DA ARDA GÜLER'E!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu. Kopa Trophy'yi geçen sezon Jude Bellingham kazanmıştı.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona,

Zaire - Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City

DİĞER ÖDÜLLER

Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

En iyi kulüp adayları:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."