BIST 9.985
DOLAR 34,04
EURO 37,85
ALTIN 2.730,79
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterildi

Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterildi

İtalyanın İnter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılı Ballon d'Or adayları arasında yer aldı.

Abone ol

Ballon d'Or 2024 adayları açıklanmaya başladı. Inter forması giyen Milli Takım kaptanımız Hakajn Çalhanoğlu da Ballon d'Or'a aday gösterildi.

Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo

BİR ONUR DA ARDA GÜLER'E!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı.

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylarr arasında kendisine yer buldu. Kopa Trophy'yi geçen sezon Jude Bellingham kazanmıştı.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona
Alejandro Garnacho - Manchester United
Karim Konate - Salzburg
Kobbie Mainoo - Manchester United
Mathys Tel - Bayern Münih
Lamine Yamal - Barcelona,
Zaire - Emery - Paris Saint-Germain
Joao Neves - Paris Saint-Germain
Savinho - Manchester City

DİĞER ÖDÜLLER

Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

En iyi kulüp adayları:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş yönetimi isyan etti: Ne yapsak gitmiyorlar
Beşiktaş yönetimi isyan etti: Ne yapsak gitmiyorlar
MSB duyurdu: Metina ve Kandil'de PKK'ya ağır darbe!
MSB duyurdu: Metina ve Kandil'de PKK'ya ağır darbe!
ABD'li Senatör'den skandal açıklama! Öldürmekle tehdit etti
ABD'li Senatör'den skandal açıklama! Öldürmekle tehdit etti
ABD'de bir liseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de bir liseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Hamas'tan Netanyahu'ya uyarı: Her gün yeni tabutlar...
Hamas'tan Netanyahu'ya uyarı: Her gün yeni tabutlar...
THY Şili uçuşlarına başlıyor! Tarih açıklandı
THY Şili uçuşlarına başlıyor! Tarih açıklandı
Galatasaray, Osimhen'in maliyetini açıkladı
Galatasaray, Osimhen'in maliyetini açıkladı
Fenerbahçe UEFA'ya listeyi sundu! Transfer...
Fenerbahçe UEFA'ya listeyi sundu! Transfer...
Amasya'da deprem
Amasya'da deprem
Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor
Samsun'da hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor
Greta Thunberg, Kopenhag'daki 'Gazze' protestosunda gözaltına alındı
Greta Thunberg, Kopenhag'daki 'Gazze' protestosunda gözaltına alındı
Sinop'ta bebek cesedi bulunmuştu! Anne hakkında karar...
Sinop'ta bebek cesedi bulunmuştu! Anne hakkında karar...