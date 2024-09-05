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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı; Necip Uysal, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroya dahil edilmedi.

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Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kazanan ve play-off turunda Lugano’yu eleyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı.

İşte siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Jean Onana, Cher Ndour, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Beşiktaş, Necip Uysal, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'i, UEFA kadrosuna yazmadı.

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