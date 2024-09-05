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HABER /  POLİTİKA

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldı

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sisi, Esenboğa Havalimanı'na aynı makam aracında gitti.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti. Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

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