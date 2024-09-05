Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz paket 72 TL

Eylül ayında yapılan zamların ardından sigara fiyatları bir kez daha arttı. Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artışın etkisiyle sigara paketlerinin fiyatı önemli ölçüde yükseldi.

Abone ol

Sigara fiyatlarına gelen yeni zamla birlikte, sigara tüketenleri zor günler bekliyor. Özellikle PM (Philip Morris) sigara grubu ürünlerindeki artış, tüketicileri oldukça etkiledi. Yapılan son zamla birlikte, grubun en ucuz sigara paketi 72 TL'ye, en pahalısı ise 81 TL'ye yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, Philip Morris (PM) sigara grubuna 3-4 TL arasında zam yapıldı. Bu zamla birlikte, PM grubunun en ucuz sigarası 72 TL, en pahalısı ise 81 TL'ye yükseldi.