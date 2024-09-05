Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Kasım Gülpınar: Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum

YRP'den istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. "Ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti." ifadelerini kullanan Gülpınar "Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum." dedi.

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Yeniden Refah Partisi'nden önceki gün istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Gülpınar şunları kaydetti:

"CHP'den de teklif geldi"

Hemen hemen bütün partiler teklifte bulundu. Tercihimizi Refah'tan yana kullandık. CHP'den de teklif geldi. Milletvekilliği döneminde CHP'den teklif geldi. Bunları detaylandırıp, kendimizi ağırdan satalım diye malzeme haline getirmedik hiçbir zaman.

Bu süreçte tercihimizi kullandık. Bu işe ilk aracı olan yereldeki arkadaşımız. Genel merkezle irtibata geçti, sonra genel merkez bizimle irtibata geçti. Ben tercihimi buradan yana kullandım.

İlk günden beri, hiç kimse farkında değil. Aday tanıtımın olduğu gün salonu terk ettim. Aslında o gün bırakıyordum adaylığı. Bizden önce aday belirlenmiş. Biz diyoruz ki 'bu adayların bir kısmı olmaz, bazılarını değiştirmemiz lazım, benim getireceğim arkadaşlar var, benden başarı bekliyorsunuz, oraya en iyi adayları götürmek zorundayım'.

Mehmet Altınöz Bey beni aradı. Mehmet Bey'e 'Ben halka soracağım, halkın fikrini alacağım' dedim. Sadece AK Parti değil ki, diğerleriyle görüştüm. İstifa ettikten sonra 3 ayrı partiden daha teklif geldi. O isimleri söylemem, o bizde kalsın, ileride belki kitap yazarız. Sonrasında sayın Altınöz'le görüşmedik. Zaman zaman AK Partili arkadaşlarımla görüşüyorum. Dostluğumuz devam ediyor.

"Ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti"

Açıkçası ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti. Seçimde herkes bize oy verdi. 80 yaşında delikanlılarla karşılaştım. Bana 'hayatımızda ilk defa bir sağ partiye oy vereceğiz' dediler. Yıllarca CHP'ye oy vermişler. DEM'li, HDP'liler de bana oy verdiler. MHP, AK Parti, İYİ Partilisi herkes bize oy verdi. Onların fikrini almadan tek başıma hareket etmem mümkün değil.

"Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum"

Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Bu pozisyonu inşallah devam ettireceğim. Bugün gelirken uçakta bir arkadaş geldi, tanımıyordum. Urfa'da esnaf. Orhan Altun diye bir kardeşimiz. 'Allah için sana oy verdik, yıllarca AK Parti'ye oy verdim' dedi. 'Ne olur bir yere gitme, bağımsız kal' dedi. Ben de 'hiç merak etme' dedim. 15 gündür oyun mu oynuyorum. Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum. Halka sordum bağımsız kalacağım.

Şartlar ne getirir bilmiyorum. Siyaseti bırakmak istiyorum açık söylüyorum. Ben aslında siyaseti bırakmıştım ama siyaset beni bırakmadı. Şu anda kafamı dinlemeye, ailemle ilgilenmeye çok ihtiyacım var. Biraz nöbet devri olsun. Siyaset öyle bir şey ki, size bırakmıyor. Ben halk istediği için bu işe girdim. Bu görevi aldım en iyi şekilde yapmak için gayret sarf ediyorum.





