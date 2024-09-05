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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kurmaylarına talimatı verdi 20 ile gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kurmaylarına talimatı verdi 20 ile gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sürecine ilişkin parti kurmaylarına, “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” talimatı verdi. Erdoğan'ın, kongre sürecinde 20 ile gideceği belirtildi.

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Türkiye'den Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; AK Parti'de önceki gün yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında kongre takvimi belli olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına il, ilçe ve beldelerde işletilecek kongre sürecine ilişkin ilk talimatını verdi. Erdoğan’ın “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” dediği öğrenildi.

Kongre süreci başladı

MKYK toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından partinin kongre süreciyle ilgili MKYK’ye kapsamlı bir sunum yapıldığını aktarmıştı.

Çelik “Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılması, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongrelerinin yapılması, bütün bu takvimin mart ayı sonuna doğru yetiştirilmesi bekleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Çelik, bu takvimin mart sonuna kadar yetişmesinin ardından da büyük kongrenin gerçekleşmesinin söz konusu olacağını belirtmişti.

Erdoğan 20 ile gidecek

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK’da alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre’nin hazırlıklarının başladığını söyledi. “Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz” diyen Kandemir “Cumhurbaşkanı’mız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu’yu turlamak istiyor. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20’sinde Cumhurbaşkanı’mızı ağırlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

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