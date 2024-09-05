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Napoli'den Victor Osimhen açıklaması!

Napoli'den Victor Osimhen açıklaması!

İtalya Serie A ekibi Napoli, Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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İtalya Serie A ekibi Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.

Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e ise 6 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini açıkladı.

2020-2021 sezonunda Lille'den Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, İtalya Serie A'da çıktığı 108 maçta 65 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.

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