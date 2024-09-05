Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonrası 5 Eylül 2024 itibarıyla benzine büyük bir indirim geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Art arda gelen ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var: Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.

LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.