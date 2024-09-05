Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı! Tarih belli oldu

5 Eylül hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Yurdun batısında güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Megakent İstanbul için ise sağanak yağış alarmı verildi. İşte İstanbul'un yağmurla tanışacağı tarih ve 5 Eylül hava durumu raporu...

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Sıcak ve oldukça kurak geçen temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül ayının başı sağanak yağışlarla geçiyor. Bunun yanında kara bulutların uğramadığı şehirlerde ise sıcak hava yüksek nem oranları ile birlikte kimi zaman bunaltıcı olabiliyor. Meteoroloji Gienel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu tahmin raporunda da benzer bir tablo söz konusu.

Meteoroloji hava tahmin raporu bugün yurdun kuzeydoğu ve güney kesimleri için parçalı, yer yer çok bulutlu bir havaya işaret etti. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

7 il için uyarı

Bunun yanında Meteoroloji babı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rapora göre bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerdeki vatandaşlar; sel, su baskını ve taşkınlar gibi kuvvetli yağışın olası olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmalı.

İstanbul'a yağmur geliyor

Diğer yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre ise megakent İstanbul'da hafta sonu yağışlı bir hava hakim olack. Tahminlere göre Balkanlar üzerinden gelen yağmur bulutları İstanbul'a cumartesi günü yağmur bırakacak. İstanbul'da pazar günü de yer yer etkisini gösterecek yağışlı hava, pazartesi günü ise yerini az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU: 30°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU: 29°C Parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU: 35°C Parçalı ve az bulutlu