Fenerbahçe'yi çileden çıkaran talep! Medina transferinde son durum

Fenerbahçe'nin Boca Juniors'tan Cristian Medina ile anlaştı ancak yönetim kulüp engeline takıldı. Sarı lacivertli yönetim, Boca Juniors'un futbolcuyu ocak ayına kadar tutmak istediğini bildirmesiyle çılgına döndü.

Abone ol

Fenerbahçe’nin Cristian Medina’yı kadrosuna katmak için yürüttüğü çalışmalar adeta yılan hikayesine döndü. Sarı-Lacivertliler, Arjantinli yıldızla kısa sürede anlaştı.

Ancak Boca Juniors’la devam eden görüşmeler bir türlü mutlu sonla noktalanmadı. Yönetim son olarak teklifini 10+5 milyon Dolar olarak güncelledi, sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi ve vergileri de üstleneceğini taahhüt etti.

PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM

Boca Juniors, bu yeni teklife ‘tamam’ dedi, prensip anlaşması sağlandı. Tam transfer bitiyor derken, Arjantin ekibinden çileden çıkaran yeni bir talep geldi.

ÇİLEDEN ÇIKARAN TALEP!

Boca cephesi, anlaşmayı şimdi yapmayı ancak Medina’yı, ülkede sezon bittikten sonra ocak ayındaki ara transfer döneminde göndermek istediklerini iletti.

'AİLEMİN GELECEĞİ SÖZ KONUSU'

Bu talep, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu çileden çıkarttı. Fenerbahçe’ye transferini hayatının imzası olarak gören yıldız futbolcu, Boca Juniors Futbol Komitesi yetkilileriyle bir araya gelmiş, “Sizden beni anlamanızı istiyorum. Sizler de eskiden futbolcuydunuz. Avrupa’ya transfer olmanın ne anlama geldiğini ve önemini çok iyi biliyorsunuz. Burada benim ve ailemin geleceği söz konusu” demişti.

RANDEVU TALEP ETTİ

Arjantin basını, Cristian Medina’nın, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme’den özel bir görüşme için randevu talep ettiğini yazdı.

REST ÇEKEBİLİR

Riquelme, Meksika’da düzenlenen ve kendisinin de ödül aldığı Uluslararası Futbol Onur Listesi organizasyonu için Meksika’da. Boca Başkanı’nın ülkeye döner dönmez Medina ile konuşacağı kaydedildi. 22 yaşındaki oyuncunun bu toplantıda rest çekebileceği öne sürüldü.

TEPKİDEN ÇEKİNİYOR

Öte yandan Arjantin basınında yer alan yorumlarda, yakın zamanda önemli oyuncuların satılması sonrası takımın kötü gidişatı nedeniyle Boca Juniors Yönetimi’nin taraftardan çekindiği ve bu nedenle lig bitene kadar Medina’yı kadroda tutmak istediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors'ta 25 müsabakada süre aldı. 22 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.