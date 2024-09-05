Kayıp Narin'in ailesi hakkında olay iddia! 'O gizli yapının içindeler'
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 15 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası tutuklanmıştı. Güran ailesinin çelişkili ifadeleri de dikkat çekmişti.
Güran ailesi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Altan Sancar’a göre Güran ailesi Diyarbakır’da 90’lı yıllardan beri etkili olan bir yapı ile sıkı ilişki içinde.
Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel haberi bekliyor. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkmış ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Kayıp Narin’i bulmak için oluşturulan özel ekipler hala Narin'i bulamadı. Aynı zamanda köyün muhtarı da olan Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Mahkemenin yayın yasağı da getirdiği olayla ilgili gazeteci Altan Sancar katıldığı Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulundu.