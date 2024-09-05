Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama

AK Parti’nin, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptığı MKYK toplantısında uzun zamandır beklenen 8. Olağan Kongre süreci başlatıldı. Toplantıda harp Okullarının üç kadın birincisi de konuşuldu. Erdoğan, “Normalde AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı diyenlere de iyi bir cevap. Kızlar Anadolu’yu yansıtıyor” dedi.

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AK Parti’de beklenen değişim ve kongre sürecinin başlayacağı MKYK toplantısı önceki gün yaklaşık 2.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yaptığı sunuma göre kongre takvimi dün itibarıyla başladı. Ocak ve mart arasında büyükşehir ve il kongrelerinin, 90 günde bütün ilçelerin, 79 günde ise tüm il kongrelerinin bitirileceği belirtildi.

Partinin yeni teşkilatlanma modeli olan e-teşkilat ile ilgili modellenmenin de yer aldığı sunumda, özellikle fiili olarak parti çalışmalarına katılamayan gençlerin dijital ağlar üzerinden parti politikalarına destek olabileceği anlatıldı. Ancak bazı MKYK üyeleri böyle bir yapılanmanın tüzükte yeri olmadığını belirtirken, bazı MKYK üyeleri ise karşı çıktı. Yine bazı parti yöneticilerinin nüfusu çok olan ilçelerde tek bir il başkanının çalışmasının zor olabileceği, bu nedenle e-teşkilatın bir alternatif haline gelebileceğini ve yeni döneme ayak uydurulması gerektiğini söylediği öğrenildi.

AK Parti’de yeni dönemde birçok il başkanının değişebileceği ve partinin kongre sürecine teşkilatta yenilenerek gideceği değerlendirildi.

Kızlar Anadolu'yu yansıtıyor

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’ndan üç kadın teğmenin birinci çıkması ve mezuniyet törenindeki kutlamanın ardından yaşanan gelişmeler de MKYK’da tartışma konusu oldu. Bazı MKYK üyelerinin bu kutlamanın “askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişi”ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim. Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra... Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım” dediği öğrenildi.

Ayrıca, toplantıda, MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın, “20 kişiyle başlayan bir grup... Dahil olanlarla birlikte 200 civarı olduğunu tespit ettik. Bir tepkisellikle mi yapıldı yoksa başka bir niyetle mi yapıldı, takip edip arz edeceğiz” dediği kaydedildi.

Özgür Özel'e tepki

CHP Lideri Özel’in, Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasına da tepki gösteren Erdoğan, “İzmir’deki küfürbazı baş köşeye oturtmaları niyetlerini belli ediyor. Kendi içlerindeki savaşlara düşmüş durumdalar.”